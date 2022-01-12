2D художник | концептер | иллюстратор
Здравствуйте, меня зовут Карлос, я 2D художник из Армении. У меня уже более 5и лет опыта 2D художника. У меня высшее образование в сфере цифрового рисунка и графического дизайна.
Программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, Spine 2D, Blender.
Вы можете оценить мое портфолио, по ссылке на Artstation: https://www.artstation.com/by_carley
Задачи, которые я выполняю
- концепт арты персонажей и локации
- стикеры и иконки
- графика для игр (полностью подогнанную под движок)
- иллюстрации для книг
- любая векторная графика
- статичные loop анимации
- 3D в стиле low poly
Мои контактыПо всем вопросам пишите в ЛС
или
Telegram: @CarlosHakobyan
Буду рад вашим предложениям.