CarlosHakobyan

Карлос Акопян CarlosHakobyan

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
2D художник | концептер | иллюстратор

Здравствуйте, меня зовут Карлос, я 2D художник из Армении. У меня уже более 5и лет опыта 2D художника. У меня высшее образование в сфере цифрового рисунка и графического дизайна.

Программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, Spine 2D, Blender.

Вы можете оценить мое портфолио, по ссылке на Artstation: https://www.artstation.com/by_carley

﻿Задачи, которые я выполняю

  • концепт арты персонажей и локации
  • стикеры и иконки
  • графика для игр (полностью подогнанную под движок)
  • иллюстрации для книг
  • любая векторная графика
  • статичные loop анимации
  • 3D в стиле low poly

Мои контакты

По всем вопросам пишите в ЛС

или

[email protected]

Telegram: @CarlosHakobyan

Буду рад вашим предложениям.