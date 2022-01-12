2D художник | концептер | иллюстратор

Здравствуйте, меня зовут Карлос, я 2D художник из Армении. У меня уже более 5и лет опыта 2D художника. У меня высшее образование в сфере цифрового рисунка и графического дизайна.

Программы которыми я пользуюсь: Adobe Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI, Spine 2D, Blender.

Вы можете оценить мое портфолио, по ссылке на Artstation: https://www.artstation.com/by_carley

﻿Задачи, которые я выполняю

концепт арты персонажей и локации

стикеры и иконки

графика для игр (полностью подогнанную под движок)

иллюстрации для книг

любая векторная графика

статичные loop анимации

3D в стиле low poly

Мои контакты

По всем вопросам пишите в ЛС

или

[email protected]

Telegram: @CarlosHakobyan

Буду рад вашим предложениям.