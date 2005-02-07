Caroline2006

РЕЗЮМЕ
ФИО Заболотских Татьяна Александровна
Дата рождения 4 января 1984 г.
Место проживания Россия, Удмуртия, г. Ижевск
Семейное положение Замужем, есть ребенок
Контактные данные Моб. Тел.: +7-904-833-59-17
e-mail: [email protected]
Образование Полное высшее
Учебное заведение Удмуртский Государственный Университет, Институт Иностранных Языков и Литературы (2001-2006 гг.)
Квалификация Преподаватель/переводчик английского и французского языков
Опыт работы • 7.02.2005г. – 5.03.2005г.: педагогическая практика по английскому языку, Лингвистический лицей №25, оценка «5»
• 1.09.2005г. – 28.09.2005г.: педагогическая практика по английскому языку, Лингвистический лицей №25, оценка «5»
• 24.09.2005г. – 12.10.2005г.: педагогическая практика по французскому языку, Общеобразовательная школа №84, оценка «5»
• Репетитор: 2003г. – по настоящее время
• Переводчик: делаю частные переводы
Владение иностранными языками Английский язык – свободно
Французский язык - хорошо
Профессиональные навыки Уверенный пользователь ПК, Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, Internet, e-mail
Дополнительные умения Водительские права категорий А, В, музыкальное образование по классу фортепиано
Увлечения Музыка, чтение иностранной литературы, переписка на английском языке с иностранцами
Личные качества Коммуникабельность, трудолюбие, целеустремленность, аккуратность, ответственность, мобильность, тяга к самообразованию
Желаемая должность Переводчик, секретарь/переводчик
Пожелания к будущему месту работы • Занятость: свободный график
• Заработная плата сдельная
• Тематика перевода: бизнес, экономика, финансы, деловая переписка, общая