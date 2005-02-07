Caroline2006

Переводчик

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ФИО Заболотских Татьяна Александровна

Дата рождения 4 января 1984 г.

Место проживания Россия, Удмуртия, г. Ижевск

Семейное положение Замужем, есть ребенок

Контактные данные Моб. Тел.: +7-904-833-59-17

e-mail: [email protected]

Образование Полное высшее

Учебное заведение Удмуртский Государственный Университет, Институт Иностранных Языков и Литературы (2001-2006 гг.)

Квалификация Преподаватель/переводчик английского и французского языков

Опыт работы • 7.02.2005г. – 5.03.2005г.: педагогическая практика по английскому языку, Лингвистический лицей №25, оценка «5»

• 1.09.2005г. – 28.09.2005г.: педагогическая практика по английскому языку, Лингвистический лицей №25, оценка «5»

• 24.09.2005г. – 12.10.2005г.: педагогическая практика по французскому языку, Общеобразовательная школа №84, оценка «5»

• Репетитор: 2003г. – по настоящее время

• Переводчик: делаю частные переводы

Владение иностранными языками Английский язык – свободно

Французский язык - хорошо

Профессиональные навыки Уверенный пользователь ПК, Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, Internet, e-mail

Дополнительные умения Водительские права категорий А, В, музыкальное образование по классу фортепиано

Увлечения Музыка, чтение иностранной литературы, переписка на английском языке с иностранцами

Личные качества Коммуникабельность, трудолюбие, целеустремленность, аккуратность, ответственность, мобильность, тяга к самообразованию

Желаемая должность Переводчик, секретарь/переводчик

Пожелания к будущему месту работы • Занятость: свободный график

• Заработная плата сдельная

• Тематика перевода: бизнес, экономика, финансы, деловая переписка, общая