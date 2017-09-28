Caroline_South

Обо мне:
Я пониманию процесс разработки и контроля качества программного обеспечения. Внимательна, имею аналитический склад ума и быстро обучаюсь. Благодаря предыдущему опыту работы научилась работать в команде. Умею найти подход к любому человеку или нестандартной задаче.
В свободное время занимаюсь самообразованием:
— Онлайн курсы HTML https://htmlacademy.ru/;
— Онлайн курсы SQL https://www.w3schools.com/sql/;
Читаю различные ресурсы для тестировщиков и иногда тестирую приложения на Android как пользователь.
Опыт работы:
Удаленный тестировщик на проекте EPAM (Беларусь)
Обязанности:
Контроль качества веб-портала для внутреннего обучения сотрудников компании "EPAM Mentoring Portal".
Тестирование новой функциональности проекта в соответствии с методологией Agile, а именно:
— Разработка тест плана;
— Написание тест кейсов для уже реализованной функциональности и новых фич;
— Реализация прохождения тест кейсов и фиксация ошибок;
— Общение с заказчиками и разработчиками;
— В рамках выполняемых работ использовала модульное тестирование, тестирование новых модулей, интеграционное и регрессионное виды тестирования.
— Оформление документации по результатам тестирования.
Достижения:
Нашла 15 багов из них критических 2, организовала процесс коммуникации в команде, защитила курсовой проект.