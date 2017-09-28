Caroline_South

Testing Engineer

Обо мне:

Я пониманию процесс разработки и контроля качества программного обеспечения. Внимательна, имею аналитический склад ума и быстро обучаюсь. Благодаря предыдущему опыту работы научилась работать в команде. Умею найти подход к любому человеку или нестандартной задаче.

В свободное время занимаюсь самообразованием:

— Онлайн курсы HTML https://htmlacademy.ru/;

— Онлайн курсы SQL https://www.w3schools.com/sql/;

Читаю различные ресурсы для тестировщиков и иногда тестирую приложения на Android как пользователь.

Опыт работы:

Удаленный тестировщик на проекте EPAM (Беларусь)

Обязанности:

Контроль качества веб-портала для внутреннего обучения сотрудников компании "EPAM Mentoring Portal".

Тестирование новой функциональности проекта в соответствии с методологией Agile, а именно:

— Разработка тест плана;

— Написание тест кейсов для уже реализованной функциональности и новых фич;

— Реализация прохождения тест кейсов и фиксация ошибок;

— Общение с заказчиками и разработчиками;

— В рамках выполняемых работ использовала модульное тестирование, тестирование новых модулей, интеграционное и регрессионное виды тестирования.

— Оформление документации по результатам тестирования.

Достижения:

Нашла 15 багов из них критических 2, организовала процесс коммуникации в команде, защитила курсовой проект.