Видео монтаж любой сложности

Быстро, качественно сделаю монтаж видео.

Возьмусь за дело в любое время суток. К роботе подхожу ответственно с энтузиазмом. Работаю в CupCut.

Есть свой ютуб канал «Carp trail».

Опыт монтажа видео более 7 лет. Создание трендовых видео с ефектами, качественными склейками и сопровождающими звуками.

Создание и монтаж видео для рилс, тик ток, ютуб, семейные видео, корпоративные, рекламные и тд.

Легко иду на контакт, воспринимаю критику, стрессоустойчив и внимателен к просьбам, пожеланиям и замечаниям.

Готов приступить к работе прямо сейчас.