Видео монтаж любой сложности
Быстро, качественно сделаю монтаж видео.
Возьмусь за дело в любое время суток. К роботе подхожу ответственно с энтузиазмом. Работаю в CupCut.
Есть свой ютуб канал «Carp trail».
Опыт монтажа видео более 7 лет. Создание трендовых видео с ефектами, качественными склейками и сопровождающими звуками.
Создание и монтаж видео для рилс, тик ток, ютуб, семейные видео, корпоративные, рекламные и тд.
Легко иду на контакт, воспринимаю критику, стрессоустойчив и внимателен к просьбам, пожеланиям и замечаниям.
Готов приступить к работе прямо сейчас.
Портфолио
- Видео монтаж ютуб канала Carptrailнет просмотров
Видеомонтаж
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$10/час
от $5от 1 дня
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