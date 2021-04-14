Рисунки в мультяшном стиле!! Подходим, смотрим, покупаем. Все по 300

Я художник аниматор, нарисую любую картинку в мультяшном стиле, стикеры, раскраску и все что вы пожелаете за низкую цену. Так же сделаю "анимацию" похожую на слайдшоу, как у блоггеров на ютубе.

Готов сотрудничать на постоянной основе (аниматором на вашем ютуб канале).

Знаю основы монтажа в Sony Vegas pro и других программах для монтажа, Для создания анимаций использую Adobe Animate CC 2019.

Арты средней сложности(персонаж,фон) -300 руб

Арты повышенной сложности(фон, несколько персонажей)-450 руб

﻿

Рисунки с вашими персонажами

все в мультяшном стиле для вас за короткие сроки !

Любую вашу идею превращу в красочную картинку!