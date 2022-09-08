Cas_emergency

Коммерческий иллюстратор

Привет! Я иллюстратор, готова выполнить ваши идеи в лучшем виде!

Отлично рисую как животных так и людей, работаю в различных стилистиках (имитация акварели, акрила, диджитал иллюстрация, мультипликация, аниме и многое другое) смогу выполнить заказ в любом стиле)

Работаю стопроцентно оригинально, никаких срисовок и воровства идей, я за качество! Работы выполняю быстро и ответственно, всегда на связи. Любые правки и вопросы решаю быстро, клиентоориентированность на высшем уровне!)