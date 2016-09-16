Caseyy

Александр Сафронов Caseyy

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скан подписи или печати

    Требуется создать скан подписи или печати компании на прозрачном фоне. Готовый файл должен быть подготовлен для использования в PDF документах. Убедитесь в высоком качестве и четкости изображения.

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать Лэндинг

    Требуется разработка двух лэндингов с модулем анкетирования и отправки формы. Необходим полный пакет услуг 'под ключ'. Укажите вашу цену за выполнение работы. Хостинг будет предоставлен.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка Win PBX

    $15

    Требуется специалист для настройки Win PBX. Необходимо обеспечить корректную работу системы, опыт в системном программировании будет преимуществом. Ожидается качественная настройка и оптимизация рабочего процесса.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Доброго вам дня! Требуется разработать логотип , есть референс что хотим увидеть. Компания специализирующаяся на проведении копоротивнтых мероприятиях. Ивентах развлекательного характера. Частных праздников. Свадеб. Имя компании ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать проект Muse

    Доброго дня, требуется с готового проект на Muse сделать обычный HTML5 лэндинг. Ссылка на проект. Предложения по стоимости работы с временем исполнения, необходимо подать в заявке. Спасибо за проявленный интерес, и хорошего дня!

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад