Требуется создать скан подписи или печати компании на прозрачном фоне. Готовый файл должен быть подготовлен для использования в PDF документах. Убедитесь в высоком качестве и четкости изображения.
- Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка двух лэндингов с модулем анкетирования и отправки формы. Необходим полный пакет услуг 'под ключ'. Укажите вашу цену за выполнение работы. Хостинг будет предоставлен.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Требуется специалист для настройки Win PBX. Необходимо обеспечить корректную работу системы, опыт в системном программировании будет преимуществом. Ожидается качественная настройка и оптимизация рабочего процесса.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Доброго вам дня! Требуется разработать логотип , есть референс что хотим увидеть. Компания специализирующаяся на проведении копоротивнтых мероприятиях. Ивентах развлекательного характера. Частных праздников. Свадеб. Имя компании ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день коллеги! Требуется помощь в настройке Dinstar DWG2000F стоимость 1 час.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго дня, требуется с готового проект на Muse сделать обычный HTML5 лэндинг. Ссылка на проект. Предложения по стоимости работы с временем исполнения, необходимо подать в заявке. Спасибо за проявленный интерес, и хорошего дня!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Нужна помощь, не могу разобраться в чем проблема , не получает не отправляет письма exim. Centos 7 Vesta cpСистемное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад