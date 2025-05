Графический дизайнер, Копирайтер, Frontend Junior

Занимаюсь копирайтингом профессионально с 2019 г., до этого было несколько лет рерайтинга новостей. Портфолио: https://cashdiver.tilda.ws/#rec194436636 Предпочитаю гуманитарные тексты, но хорошо знаком и с техническими преимущественно компьютерными темами, в свободное время часто погружаюсь в информационные технологии. Среди других полезных хобби двусторонний русско-английский перевод, работа с документами MS Word, PDF, английский и испанский. My English allows me to speak, read, write and sometimes even think in English. He estudiado Espanol y puedo leer, un poco hablar y escribir.

Знаком с Adobe Illustrator дольше десяти лет, разбираюсь в цветовой гармонии, светотени и композиции, а также изучил множество приемов на различных онлайн-курсах, предназначенных сделать работу комфортнее и

быстрее. Мои навыки основываются на главных законах рисования, что позволяет работать в разных стилях и направлениях. Рабочий опыт дизайна заключается в периодическом создании иллюстраций для нужд фирмы, хотя это

не было специальностью.

Также увлекаюсь программированием и web-дизайном, подробнее в резюме:

https://drive.google.com/file/d/11Gzq6qaQoDY6XZdiY60ftJY-gxralZ19/view