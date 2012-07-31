Cashdigger

Максим Cashdigger

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Привередливый закзчик, который заставит сделать хорошо!
Отзывы фрилансеров
akelita
Андрей 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для интернет-магазина электронники.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
Здорово поработали. Помогал с выбором других фрилансеров. В итоге удалось найти нормального исполнителя для некоторых других работ. Приятен в общении. Работайте с ним в удовольствие =)
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