Cashdigger

Всем привет Есть сайт - нужно сделать дизайн внутренней страницы. Есть готовый дизайн. Несколько (много) примеров элементов с других сайтов и общих пожеланий (готов отдаться на волю чувства вкуса исполнителя) - раздел "что хотелось бы и ...
- Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
Заставить шаблон выглядеть как на демоверсии и перевести event-ы и то, что попадается человеку на глаза - официальный WPML установлен уже. Шаблонов много - будет возможность взять несколько человек для постоянных доработок либо дать возможность ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Пробный проект. С перспективой на следующий проект (доработка), а дальше - поглядим. Прошу обратить внимание, что я прекрасно знаю как делаются покупные отзывы тут - обращать внимание буду на негативные. Заранее merci за понимание. Работы на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Необходим дизайн интернет-магазина электронники. К рассмотрению принимаются ТОЛЬКО работы интернет-магазинов. Не интересуют: сайты-визитки, студии, школьники, люди со "звёздными болезнями" и те, для кого срок - вещь, неприменимая для творчества. Жду заявок. В надежде на плодотворное сотрудничество.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $65
Возможно увеличение бюджета, если работа будет выполнена к вечеру завтрашнего дня Готов рассмотреть ваши предложения. Большая просьба - прилагать работы свёрстанных магазинов, но никак не одностраничников и сайтов-визитокHTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $600
Верстки нет "хлебные крошки" Выбор валют Поиск по категориям Работа со всеми платёжными система (с какими ваше предложение работает?) - оставляем на последний этап Возможность задавать параметр "Товар по акции" Карта сайта Rss Чтобы текст не обрывался в новостях, должно быть затенение (как ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад