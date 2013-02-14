Необходимо разработать дизайн главной страницы для сайта.
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- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать авторский дизайн сайта и прописать шаблон для битрикс.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для верстки макета для сайта casinojet по готовому дизайну. Движок Bitrix.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Перенести сайт на новую версию Джумлы. Исходная версия 1.5, требуется версия 2.5. Объем и прочие детали будем обсуждать дополнительно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется придумать и нарисовать 6 оригинальных иконок для игр - Игровые автоматы - Блэкджек - Рулетка - Покер - Видеопокер - Другие игры (Баккара, Red Dog, Кости и т.д.) ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищем авторов на постоянной основе для наполнения информационного сайта об онлайн-казино. Обзоры игр, казино, статьи, новости и т.п. Наличие опыта по тематике азартных игр крайне желательно. В первый месяц потребуется порядка 500к. В дальнейшем ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
11 лет назад
Работать с Андреем одно удовольствие. Четко поставленное задание, всегда на связи, все предельно понятно как мне, так и заказчик явно понимает чего точно хочет. Особенно хочется отметить умение Андрея выражать позицию, от чего даже не замечаешь момент, когда Вы уже пришли к взаимопониманию, будто работали вместе вечно. Приятное общение, моментальная, достойная оплата. Всегда рад сотрудничеству! Желаю стремительного развития Вашему проекту!
Ответный отзыв
Огромное спасибо Дмитрию за работу. Очень внимательно подходит к заданию, и четко выполняет то, что необходимо сделать. Постоянно на связи. Адекватно реагирует на замечания в ходе работ. Хороший художественный вкус. Будем обращаться к Дмитрию снова, если возникнет такая необходимость.
$150
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Работа во верстке макета для Bitrix была сделана быстро, качественно. Работой довольны.
$180
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать!
Ответный отзыв
Спасибо за быструю и качественную работу. Настоящий мастер своего дела. Будем обращаться при надобности еще.
$42
10 баллов
12 лет назад
Замечательный заказчик! Все прошло отлично, четкое задание, оплата в срок и приятный диалог. Рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо. Задание выполнено качественно и оперативно. Все дополнительные пожелания, возникшие в ходе работы, были учтены и реализованы. Буду рад продолжать сотрудничество.