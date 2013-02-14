Работать с Андреем одно удовольствие. Четко поставленное задание, всегда на связи, все предельно понятно как мне, так и заказчик явно понимает чего точно хочет. Особенно хочется отметить умение Андрея выражать позицию, от чего даже не замечаешь момент, когда Вы уже пришли к взаимопониманию, будто работали вместе вечно. Приятное общение, моментальная, достойная оплата. Всегда рад сотрудничеству! Желаю стремительного развития Вашему проекту!