CasinoJet

Андрей CasinoJet

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Работать с Андреем одно удовольствие. Четко поставленное задание, всегда на связи, все предельно понятно как мне, так и заказчик явно понимает чего точно хочет. Особенно хочется отметить умение Андрея выражать позицию, от чего даже не замечаешь момент, когда Вы уже пришли к взаимопониманию, будто работали вместе вечно. Приятное общение, моментальная, достойная оплата. Всегда рад сотрудничеству! Желаю стремительного развития Вашему проекту!
Огромное спасибо Дмитрию за работу. Очень внимательно подходит к заданию, и четко выполняет то, что необходимо сделать. Постоянно на связи. Адекватно реагирует на замечания в ходе работ. Хороший художественный вкус. Будем обращаться к Дмитрию снова, если возникнет такая необходимость.
Ответный отзыв
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета
Спасибо за работу.
Работа во верстке макета для Bitrix была сделана быстро, качественно. Работой довольны.
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$180
10 баллов
12 лет назад
Перенос джумлы на новую версию
Joomla
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать!
Спасибо за быструю и качественную работу. Настоящий мастер своего дела. Будем обращаться при надобности еще.
Ответный отзыв
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$42
10 баллов
12 лет назад
Разработка уникальных иконок игр
Замечательный заказчик! Все прошло отлично, четкое задание, оплата в срок и приятный диалог. Рекомендую!
Большое спасибо. Задание выполнено качественно и оперативно. Все дополнительные пожелания, возникшие в ходе работы, были учтены и реализованы. Буду рад продолжать сотрудничество.
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