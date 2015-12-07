Семейное положение: Не женат, детей нет
Образование: Высшее (Магистр)
Знание языков: Русский, Украинский, Английский (достаточный уровень)
Опыт работы: 4 года (html-верстальщик)
Навыки:
• Валидная верстка HTML5/CSS3(высокий уровень знания)
• Кросс-браузерная верстка (высокий уровень)
• Адаптивная верстка (высокий уровень)
• Верстка с упором на SEO-оптимизацию (достаточный уровень, в процессе изучения)
• Верстка под шаблоны WordPeress, PrestaShop, ModX и др. (достаточный уровень, в процессе изучения)
• Технология LESS (достаточный уровень)
• Технология Parallax (достаточный уровень, в процессе изучения)
• Фреймворк Bootstrap (достаточный уровень)
• Технология Canvas (начальный уровень, в процессе изучения)
• Js/jquery (начальный уровень, в процессе изучения).
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