Верстальщик с 4-хлетним стажем. Качество и сроки выполнения работы гарантирую!

Семейное положение: Не женат, детей нет

Образование: Высшее (Магистр)

Знание языков: Русский, Украинский, Английский (достаточный уровень)

Опыт работы: 4 года (html-верстальщик)

Навыки:

• Валидная верстка HTML5/CSS3(высокий уровень знания)

• Кросс-браузерная верстка (высокий уровень)

• Адаптивная верстка (высокий уровень)

• Верстка с упором на SEO-оптимизацию (достаточный уровень, в процессе изучения)

• Верстка под шаблоны WordPeress, PrestaShop, ModX и др. (достаточный уровень, в процессе изучения)

• Технология LESS (достаточный уровень)

• Технология Parallax (достаточный уровень, в процессе изучения)

• Фреймворк Bootstrap (достаточный уровень)

• Технология Canvas (начальный уровень, в процессе изучения)

• Js/jquery (начальный уровень, в процессе изучения).