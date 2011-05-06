Castagneda

Есть форум о климатической технике (обогреватели, конвекторы и пр.). Адрес koborudovanie.ru/ Надо давать грамотные ответы на вопросы пользователей. Не рерайт – только на основании личного опыта. Человек должен быть "в теме" и отвечать на вопросы без источников. Объем ответов – ...
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Надо общаться на форуме об обогревателях (потом будут кондиционеры и пр.). Надо знать принципы работы обогревателей, характеристики моделей, давать советы по выбору и т.д. Копирайтер не нужен, нужен человек, который продавал или ремонтировал эту технику, то есть, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Надо написать много-много текстов (копирайт, рерайт) по финансам и недвижимости (вклады, ипотека, аренда, продажа квартир, оформление и т.д.). Человек должен грамотно владеть русским языком, а также уметь четко и ясно излагать свои мысли. Формат работы - статьи ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Статьи для сайта по финансамКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужны реальные сотрудники банков, которые имеют опыт работы в банке и могут писать о кредитах, вкладах, кредитных картах. Оплата - 30 р. за 1 тысячу знаков без пробелов, но возможен пересмотр в разные стороны. Оставляйте свои контакты, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Схема следующая: Получаем список ключевых слов по бытовой технике (серьезная тематика для тех, кто серьезно владеет немецким). Смотрим на ключ, делаем из него заглавие, идем в google.de, находим материал (это несложно, на 1-2 позиции в выдаче), читаем, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Схема следующая: Получаем список ключевых слов по бытовой технике (серьезная тематика для тех, кто серьезно владеет английским). Смотрим на ключ, делаем из него заглавие, идем в google.com, находим материал (это несложно, на 1-2 позиции в выдаче), читаем, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек с хорошей скоростью печати, бурным полетом фантазии, грамотным русским языком и опытом ведения блога. Будем вести блоги - на разные тематики. Небольшие посты по 500 знаков. Предложения с указанием тематик, на которые можете писать, и адресом ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад