Castagneda

Надо общаться на форуме об обогревателях (потом будут кондиционеры и пр.). Надо знать принципы работы обогревателей, характеристики моделей, давать советы по выбору и т.д. Копирайтер не нужен, нужен человек, который продавал или ремонтировал эту технику, то есть, ...