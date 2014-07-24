Cat-Smithysoft

Екатерина Андриенко Cat-SmithysoftCat-Smithysoft
Группа разработчиков и дизайнеров Smithysoft занимается:
- - созданием и доработкой сайтов разной сложности (от сайтов-визиток, лендингов до социальных сетей и сложных Web-сервисов);
- разрабатываем браузерные и мобильные версии сайтов, мобильные приложения и приложения для социальных сетей;
- созданием уникального графического дизайна / редизайн (сайтов и полиграфической продукции, фирменного стиля), а так же предоставляем услуги 3D моделирования и анимации с помощью технологий 3D и flash;
- полной SEO оптимизацией, от создания карты сайта, ЧПУ до хеширования данных. Работаем с биржами ссылок, контекстной рекламой Google, Yandex;
- написанием уникального контента, с использованием новейших версий Advego и написание технической документации;
- наполнением сайтов, удалением вирусов, предоставлением услуг хостинга;
- всеми видами Интернет-маркетинга.
Проводим имплементацию с системами управления контентом для сайтов: WordPress, Joomla, Droopal, Vamshop, ModX evolution, ModX revolution, OpenCart. Работали ранее с такими CMS, как: Magento, ShopCMS, Prestashop.
Делаем сайты с помощью фреймворков: Symfony 2, Yii.
Выполняем верстку, как обычную итак и адаптивную с использованием техники "Perfect pixel" под мобильные, декстопные и планшетные устройства. Вся вёрстка кроссбраузерна, соответствует стандартам W3C.
Работаем официально по договору (с НДС / без НДС), гарантия сроков, качества.
Сейчас в разработке:
http://www.vashstile66.ru/ - это пример из одной из работ на JS. Нужно сделать кастомную покраску при выборе чего-нить внизу главной страницы.
Наш сайт находится на стадии редизайна и доработок.