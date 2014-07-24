Cat-Smithysoft

Представитель группы разработчиков и дизайнеров

Группа разработчиков и дизайнеров Smithysoft занимается:

- созданием и доработкой сайтов разной сложности (от сайтов-визиток, лендингов до социальных сетей и сложных Web-сервисов); - разрабатываем браузерные и мобильные версии сайтов, мобильные приложения и приложения для социальных сетей; - созданием уникального графического дизайна / редизайн (сайтов и полиграфической продукции, фирменного стиля), а так же предоставляем услуги 3D моделирования и анимации с помощью технологий 3D и flash; - полной SEO оптимизацией, от создания карты сайта, ЧПУ до хеширования данных. Работаем с биржами ссылок, контекстной рекламой Google, Yandex; - написанием уникального контента, с использованием новейших версий Advego и написание технической документации; - наполнением сайтов, удалением вирусов, предоставлением услуг хостинга; - всеми видами Интернет-маркетинга.

HTML5, CSS3, PHP, JS, AJAX. XML, Jquery, MySQL, PHP, Twitter Bootstrap.

Мы используем современные технологии, такие как:

Проводим имплементацию с системами управления контентом для сайтов: WordPress, Joomla, Droopal, Vamshop, ModX evolution, ModX revolution, OpenCart . Работали ранее с такими CMS, как: Magento, ShopCMS, Prestashop .

Делаем сайты с помощью фреймворков: Symfony 2, Yii .

Выполняем верстку, как обычную итак и адаптивную с использованием техники "Perfect pixel" под мобильные, декстопные и планшетные устройства. Вся вёрстка кроссбраузерна, соответствует стандартам W3C.

Работаем официально по договору (с НДС / без НДС), гарантия сроков, качества.

Сейчас в разработке:

Портфолио:

http://biolatime.com/

http://yambus.com.ua/

http://kuhnja-krasoty.com/

http://nutritionua.com/

http://teploholodprom.com.ua/

http://spakharkov.com/

http://www.vashstile66.ru/ - это пример из одной из работ на JS. Нужно сделать кастомную покраску при выборе чего-нить внизу главной страницы.

Наш сайт находится на стадии редизайна и доработок.