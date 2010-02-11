Образование

2008 Харьковская государственная академия дизайна и искусств, «Интерьер и оборудование. Дизайн среды», заочное отделение

2004-2008 Черкасский государственный бизнес колледж, факультет «Искусства и дизайна». Получен диплом младшего специалиста. Присвоена квалификация – дизайнер.

1999-2003 Художественная школа №1 им. Д. Нарбута

Дополнительное образование

2007 Мастер-класс по Web-дизайну

2008 Мастер-класс по Flash-анимации

15 апреля 2008г. Участница всеукраинской студенческой научной конференции в г. Харькове. Тема: «Дизайн и искусствоведение: сегодняшний взгляд». Материалы конференции опубликованы, а также размещены на сайте Харьковской государственной академии дизайна и искусств: www.ksada.org

Опыт работы

2007

2008 Базовое ознакомление и закрепление знаний в сфере дизайна¬ получено на практике в РА «ВИД». Функцыональные обязанности:

• Разработка и практическое воплощение в дизайн – макеты

• Разработка лого, фирменного стиля

2007 Студия рекламы и дизайна «Артекс», дизайнер. Функцыональные обязанности:

• Создание макетов (полиграфия, внешняя реклама)

• Умение обращаться с цифровой фотокамерой

• Рисование от руки

• Создание фирменного стиля

Знание языков

• Свободное владение украинским и русским языками

• В ближайших планах изучение английского языка

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• Есть навыки работы с офисной оргтехникой

• Свободно владею программами: Word, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

• Навыки работы в: Adobe InDesing, Home Site, Macromedia Flash.

Лицензии и сертификаты

• Наличие водительского удостоверения категории: «В» (29 декабря 2006г.)

Увлечения и интересы

• Увлекаюсь фотографией, графикой, живописью, росписью по стеклу и всем, что связанно с дизайном и искусством

Личные качества

• Коммуникабельность, креативность, инициативность, ответственность, способность работать на результат, аккуратность, честность, порядочность, умение работать в коллективе, стремление к повышению квалификации, энергийность, организационные способности