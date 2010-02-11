Образование
2008 Харьковская государственная академия дизайна и искусств, «Интерьер и оборудование. Дизайн среды», заочное отделение
2004-2008 Черкасский государственный бизнес колледж, факультет «Искусства и дизайна». Получен диплом младшего специалиста. Присвоена квалификация – дизайнер.
1999-2003 Художественная школа №1 им. Д. Нарбута
Дополнительное образование
2007 Мастер-класс по Web-дизайну
2008 Мастер-класс по Flash-анимации
15 апреля 2008г. Участница всеукраинской студенческой научной конференции в г. Харькове. Тема: «Дизайн и искусствоведение: сегодняшний взгляд». Материалы конференции опубликованы, а также размещены на сайте Харьковской государственной академии дизайна и искусств: www.ksada.org
Опыт работы
2007
2008 Базовое ознакомление и закрепление знаний в сфере дизайна¬ получено на практике в РА «ВИД». Функцыональные обязанности:
• Разработка и практическое воплощение в дизайн – макеты
• Разработка лого, фирменного стиля
2007 Студия рекламы и дизайна «Артекс», дизайнер. Функцыональные обязанности:
• Создание макетов (полиграфия, внешняя реклама)
• Умение обращаться с цифровой фотокамерой
• Рисование от руки
• Создание фирменного стиля
Знание языков
• Свободное владение украинским и русским языками
• В ближайших планах изучение английского языка
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
• Есть навыки работы с офисной оргтехникой
• Свободно владею программами: Word, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
• Навыки работы в: Adobe InDesing, Home Site, Macromedia Flash.
Лицензии и сертификаты
• Наличие водительского удостоверения категории: «В» (29 декабря 2006г.)
Увлечения и интересы
• Увлекаюсь фотографией, графикой, живописью, росписью по стеклу и всем, что связанно с дизайном и искусством
Личные качества
• Коммуникабельность, креативность, инициативность, ответственность, способность работать на результат, аккуратность, честность, порядочность, умение работать в коллективе, стремление к повышению квалификации, энергийность, организационные способности
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