Я - квалифицированный переводчик английского и немецкого языков. Есть опыт работы в США. Могу выполнить качественный перевод на практически любую тематику. Люблю публицистику и художественный стиль. Также имею второе высшее образование по специальность Технолог горного производства, так что технический перевод тоже мой "конек".

Могу писать новости, статьи, делать рерайт и копирайт!

Всё это относительно по недорогой цене, и всё обязательно в срок. Очень аккуратна и стрательна.

Буду рада сотрудничать с Вами!

Опыт работы:

2011-2012 гг. – ООО «Східна Брама», секретарь-переводчик

2008 г. – Бюро переводов «Гольфстрим», переводчик