Я - квалифицированный переводчик английского и немецкого языков. Есть опыт работы в США. Могу выполнить качественный перевод на практически любую тематику. Люблю публицистику и художественный стиль. Также имею второе высшее образование по специальность Технолог горного производства, так что технический перевод тоже мой "конек".
Могу писать новости, статьи, делать рерайт и копирайт!
Всё это относительно по недорогой цене, и всё обязательно в срок. Очень аккуратна и стрательна.
Буду рада сотрудничать с Вами!
Опыт работы:
2011-2012 гг. – ООО «Східна Брама», секретарь-переводчик
2008 г. – Бюро переводов «Гольфстрим», переводчик