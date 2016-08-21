Cathe

Екатерина Cathe

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качество работы на первом месте

Два высших образования: правоведение и государственное управление; аспирантура. Практикующий юрист, инструктор по фитнесу и пилатесу. Дополнительно увлекаюсь языками, историей, политикой, туризмом. Высокая скорость набора текста. Буду рада постоянному сотрудничеству в  сфере своих интересов!

Отзывы заказчиков

alisa_traumwelt
Алиса 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
39 отзывов(-1)
$3
10 баллов
9 лет назад
Расшифровка аудио в текст
Очень рекомендую! Екатерина ответственная, грамотная, всё сделано в срок, с заданием справилась замечательно! Я очень довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
В работе со мной Алиса проявила себя порядочным заказчиком. Все условия по работе были соблюдены, оплата произведена незамедлительно.
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