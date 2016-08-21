Качество работы на первом месте
Два высших образования: правоведение и государственное управление; аспирантура. Практикующий юрист, инструктор по фитнесу и пилатесу. Дополнительно увлекаюсь языками, историей, политикой, туризмом. Высокая скорость набора текста. Буду рада постоянному сотрудничеству в сфере своих интересов!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Очень рекомендую! Екатерина ответственная, грамотная, всё сделано в срок, с заданием справилась замечательно! Я очень довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
В работе со мной Алиса проявила себя порядочным заказчиком. Все условия по работе были соблюдены, оплата произведена незамедлительно.