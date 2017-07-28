CatherineGoto

Ретушер/Графический дизайнер

Меня зовут Екатерина, я занимаюсь разработкой дизайна для полиграфии: визитки, буклеты, флаеры, листовки, наружная реклама. Так же представляю услуги по разработке landing page и баннеров для web. Вторая сфера моей деятельности это профессиональная ретушь и обработка фото : съемки для каталогов (одежда,аксессуары, и тд.), обтравка фото, портретная ретушь, реставрация фотографий. Мои работы опубликованы в зарубежных и отечественных fashion изданиях. Цены на работу не высокие - заинтересована в пополнении портфолио

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