Catherine_27

ВолковаЕкатерина АлександровнаТелефон: 0 (778) 30 341E-mail: [email protected]Образование- высшее========================Дипломпо специальности: Лингвист, переводчик(английский, французский), ВУЗ: ПГУим. Т. Г. Шевченко г. ТираспольГодыучебы с 2006 по 2011Опыт работы========================> Министерство юстиции ПМР(январь 2012 – декабрь 2012)Главный специалист-переводчик(английского, французского языков)> ГУП «Государственное бюро переводов»(январь 2013 - август2013), Менеджер – администратор> ЗАО АКБ «Ипотечный»(сентябрь 2013 – сентябрь2014), Секретарь-референт> Фирма «Строй плюс» г. МоскваАдминистратор офиса (сентябрь 2014 – февраль 2015) > Школа с. КицканыУчитель английского языка (март2015 -по сей день) Профессиональныенавыки========================Ø Навыкив ведении делопроизводства. Ø Бесконфликтность,стрессоустойчивость, высокая работоспособность, быстро обучаема, без вредных

привычек, ответственность,внимательность, коммуникабельность, пунктуальность. Ø Умениеработать с офисной техникой (факс принтер, ксерокс). Ø Умениеработать с конфиденциальной информацией. Ø Иностранныеязыки: английский, французский.Ø Уверенныйпользователь ПК, компьютерных программ Microsoft Word, Excel, Internet, Outlook.Ø Организацияработы бюро переводов: приём, распределение, обработка и выдача заказов.