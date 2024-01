Catherinelike

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я специализируюсь в написании уникальных текстов (как с ключевыми словами так и без) на различные тематики для журналов, социальных сетей, форумов, интернет-магазинов и т.д.

SEO-тексты 5$/1000 с.

Копирайтинг - 4$/1000 с.

Рерайтинг - 3$/1000 с.

Дедлайн работы оговаривается непосредственно с заказчиком проекта.

My name's Catherine. I have experience of the writing unique texts with the key words and without to various topics for journals, social networks, forums, internet-shops etc.

Price for 1000 symbols

SEO-texts 5$

copywriting 4$

rewriting 3$

I discuss deadline time with customer.

Получаю большое удовольствие от работы когда есть возможность проявить свои способности и навыки, так же приветствую разноплановую работу, готова обучаться, делиться опытом и грызть гранит науки, хочу работать над проектами и даже иметь возможность создавать их; учиться анализировать рынок спроса, понимать потребность создания продукта/услуги, работа над качеством и новизной. То что не в моих силах или отсутствуют навыки в определенной сфера, готова прикладывать максимум усилий на изучение нового материала, работаю на результат.

⭕Предлагаю

- Продвижение и ведение сайтов/ соц. страниц, блогов;

- Google (Adwords)

- Yandex, vk.com, facebook.com, instagram.com, wordpress, winx

Готова работать над разной сложностью проектов.

Знание языков:

русский - родной;

украинский - родной;

английский - B1-B2 intermediate.