Catherinelike

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я специализируюсь в написании уникальных текстов (как с ключевыми словами так и без) на различные тематики для журналов, социальных сетей, форумов, интернет-магазинов и т.д.
SEO-тексты 5$/1000 с.
Копирайтинг - 4$/1000 с.
Рерайтинг - 3$/1000 с.
Дедлайн работы оговаривается непосредственно с заказчиком проекта.
My name's Catherine. I have experience of the writing unique texts with the key words and without to various topics for journals, social networks, forums, internet-shops etc.
Price for 1000 symbols
SEO-texts 5$
copywriting 4$
rewriting 3$
I discuss deadline time with customer.
Получаю большое удовольствие от работы когда есть возможность проявить свои способности и навыки, так же приветствую разноплановую работу, готова обучаться, делиться опытом и грызть гранит науки, хочу работать над проектами и даже иметь возможность создавать их; учиться анализировать рынок спроса, понимать потребность создания продукта/услуги, работа над качеством и новизной. То что не в моих силах или отсутствуют навыки в определенной сфера, готова прикладывать максимум усилий на изучение нового материала, работаю на результат.
⭕Предлагаю
- Продвижение и ведение сайтов/ соц. страниц, блогов;
- Google (Adwords)
- Yandex, vk.com, facebook.com, instagram.com, wordpress, winx
Готова работать над разной сложностью проектов.
Знание языков:
- русский - родной;
- украинский - родной;
- английский - B1-B2 intermediate.
- Оплата 50-100% на карту банка
- Банковскую комиссию оплачиваете вами
- Выбор меня исполнителем или безопасная сделка