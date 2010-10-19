Catiaorg - выполнение заказов в системе проектирования DS CATIA.

Предлагаем услуги по проектированию 3D моделей на основе чертежей и эскизов, а также по разработке программ на обработку деталей в одной из самых лучших систем промышленного моделирования и дизайна (CAD/CAM/CAE), представленных на рынке — Dassault Systemes' CATIA. Используемые версии программы — CATIA P3 V5R18, V5R19. Свои вопросы вы можете размещать в гостевой книге на сайте http://catiaorg.narod.ru/ или по e-mail.