Нужен сайт, состоящий из 5 обычных страниц, новостей. галереи ( в ней должно быть 11 папок) и 1 страница для статей. Можно на джумле. Сайт на женскую тематику, поэтому ...
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Нужен сайт, состоящий из 5 обычных страниц, новостей. галереи ( в ней должно быть 11 папок) и 1 страница для статей. Можно на джумле. Сайт на женскую тематику, поэтому ...
Сайт на джумле. Нужно внести небольшие изменения: 1. Поменять надпись в шапке. 2. Убрать старые баннеры, добавить новые. 3. Создать несколько альбомов в галерее.
Написать оригинальный текст для главной страницы сайта (женская тематика) с использованием ключевых слов.