Ответственный исполнитель, очень хороший программист и человек, приятный в общении. Все пожелания были учтены и реализованы. Сергей не только сделал сайт, но и помог решить другие проблемы, в том числе, связанные с хостингом. Отлично выполненная работа. Рекомендую всем!