Catlin

Анастасия Catlin

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание простого сайта.
Joomla
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Ответственный исполнитель, очень хороший программист и человек, приятный в общении. Все пожелания были учтены и реализованы. Сергей не только сделал сайт, но и помог решить другие проблемы, в том числе, связанные с хостингом. Отлично выполненная работа. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Написать оригинальный текст для главной страницы
Анастасия, приятный в общении человек, работа была оплачена сразу же. Рекомендую.
Мария большая умничка, сделала все качественно и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв