Обработка аудио, тюннинг вокала, сведение и мастеринг музыки

Имеется опыт в:

- записи материала и его подготовке для радиоэфира;

- сведении музыкальных треков;

- восстановлении аудиозаписей плохого качества;

- в рамках проекта "Творческая лаборатория радио Feedback" разработала и провела курс лекций по обучению работе в программах Reaper и Sound Forge.

Уверенный пользователь PC: Cubase 8, Reaper 5, Sound Forge 11, Microsoft Word, Excel.

Знаю английский на хорошем уровне: читаю, слушаю без словарей и субтитров.

Грамотная русская речь.

Могу расшифровать аудио или видео.