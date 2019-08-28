Обработка аудио, тюннинг вокала, сведение и мастеринг музыки
Имеется опыт в:
- записи материала и его подготовке для радиоэфира;
- сведении музыкальных треков;
- восстановлении аудиозаписей плохого качества;
- в рамках проекта "Творческая лаборатория радио Feedback" разработала и провела курс лекций по обучению работе в программах Reaper и Sound Forge.
Уверенный пользователь PC: Cubase 8, Reaper 5, Sound Forge 11, Microsoft Word, Excel.
Знаю английский на хорошем уровне: читаю, слушаю без словарей и субтитров.
Грамотная русская речь.
Могу расшифровать аудио или видео.
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
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$2/час
от $8от 1 дня
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$2/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга