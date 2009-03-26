CbIPOk

Alexander CbIPOk

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта под ключ

    Требуется создание сайта благотворительного фонда "Ромашка". Только под ключ! Исполнитель только из Москвы! Только с заключением письменного договора! Нужен качественный , удобный для пользователей, с удобной и легкой админкой, с ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта, поднять ТИЦ от1000 и выше

    Добрый день! Изучаю стоимость и сроки с дальнейшим привлечением к работе(но через некоторое время) ключевые слова в приложение Нужно вывести сайт по ключевым словам в топ5 в Яндексе и Гугле пациент ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевести каталог продукции с англ. на русский

    Нужно перевести каталог с английского на русский. Каталог в pdf формате! Нужно сделать такой же, только на русском! Текст медицинский/технический. предпочтение более низкой цене и сроку исполнения. Ссылка на каталог ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры.Необходимо Разработать Стильный логотип для Компании занимающейся продажей немецких ЭНДОПРОТЕЗОВ.Нужно сделать В Европейском стиле.Портфолио на аналогичные работы Обязательно.Приоритет Меньшей цене,лучшему портфолио.Сроки - 3 дня.Жду ваших предложений.http://rus-link.com/ - старый сайт компании, старый лого тамже+ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание качественного сайта

    $500

    Нужно создать качественный, графически красивый сайт. Должна быть простая, доступная, для "обычного человека", админка управления сайтом! Т.е. , что бы в любой момент человек мог добавить картинку, раздел\подраздел меню , однив словом легко ...

    Сайты «под ключ»69 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

StereoMonkey
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Раскрутка сайта, поднять ТИЦ от1000 и выше
Идеальный заказчик. Рекомендую всем фрилансерам. Четко ставит задачи, не мешает работать и вовремя производит оплату. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Успехов!
Александр сделал все как надо, в срок и постоянно держал вкурсе дел. Всем советую!!! Спасибо Александр!!!
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