Требуется создание сайта благотворительного фонда "Ромашка". Только под ключ! Исполнитель только из Москвы! Только с заключением письменного договора! Нужен качественный , удобный для пользователей, с удобной и легкой админкой, с ...
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Изучаю стоимость и сроки с дальнейшим привлечением к работе(но через некоторое время) ключевые слова в приложение Нужно вывести сайт по ключевым словам в топ5 в Яндексе и Гугле пациент ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно перевести каталог с английского на русский. Каталог в pdf формате! Нужно сделать такой же, только на русском! Текст медицинский/технический. предпочтение более низкой цене и сроку исполнения. Ссылка на каталог ...Переводы11 заявокЗакрыт16 лет назад
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Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры.Необходимо Разработать Стильный логотип для Компании занимающейся продажей немецких ЭНДОПРОТЕЗОВ.Нужно сделать В Европейском стиле.Портфолио на аналогичные работы Обязательно.Приоритет Меньшей цене,лучшему портфолио.Сроки - 3 дня.Жду ваших предложений.http://rus-link.com/ - старый сайт компании, старый лого тамже+ ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно создать качественный, графически красивый сайт. Должна быть простая, доступная, для "обычного человека", админка управления сайтом! Т.е. , что бы в любой момент человек мог добавить картинку, раздел\подраздел меню , однив словом легко ...Сайты «под ключ»69 заявокЗакрыт16 лет назад