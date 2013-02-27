Изобразительное и Прикладное искусство, Фото, Видео, Музыка, Дизайн.
Умею хорошо работать как руками, так и головой.
Всегда могу найти не необычное решение трудно решаемой задачи.
Трудолюбив, настойчив, умею найти общий язык.
Умею работать в коллективе и с коллективом.
Имею опыт публичных выступлений.
ОТЛИЧНОЕ знание пакета ГРАФИЧЕСКИХ программ, (Adobe, Corel) программ обработки ВИДЕО.
Знание принципов полиграфии, связи в данной сфере.
Связи с художниками, дизайнерами, музыкантами, режиссёрами.
Навык общения с административными органами.
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