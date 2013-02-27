Изобразительное и Прикладное искусство, Фото, Видео, Музыка, Дизайн.

Умею хорошо работать как руками, так и головой.

Всегда могу найти не необычное решение трудно решаемой задачи.

Трудолюбив, настойчив, умею найти общий язык.

Умею работать в коллективе и с коллективом.

Имею опыт публичных выступлений.

ОТЛИЧНОЕ знание пакета ГРАФИЧЕСКИХ программ, (Adobe, Corel) программ обработки ВИДЕО.

Знание принципов полиграфии, связи в данной сфере.

Связи с художниками, дизайнерами, музыкантами, режиссёрами.

Навык общения с административными органами.