Ccchokonina

Дизайнер по направлениям веб и графический дизайн. Занимаюсь разработкой прототипов сайтов, созданием баннеров, векторной графики, работа над лендингами.
Ключевые навыки:
Работа с инструментами Figma и Photoshop, Illustrator, Tilda, создание фигур и векторных объектов, обработка видео в Adobe After Effects (монтаж, базовые эффекты).
Работа на готовых решениях (AllCorp, Bitcorp, Priority).
Отрисовка баннеров, иконок, иллюстраций.
Создание сайтов на конструкторе Tilda.
Проработка мелкой анимации в After Effects, работа со скриптами и программой Lottie.
Разработка прототипов.
Проектирование пользовательского опыта.
Построение композиции и использование сетки в её проектировании.
Подбор шрифтов и работа с типографикой.
Создание адаптивов.
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