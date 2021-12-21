Ccchokonina

Дизайнер по направлениям веб и графический дизайн. Занимаюсь разработкой прототипов сайтов, созданием баннеров, векторной графики, работа над лендингами.

Ключевые навыки:

Работа с инструментами Figma и Photoshop, Illustrator, Tilda, создание фигур и векторных объектов, обработка видео в Adobe After Effects (монтаж, базовые эффекты).

Работа на готовых решениях (AllCorp, Bitcorp, Priority).

Отрисовка баннеров, иконок, иллюстраций.

Создание сайтов на конструкторе Tilda.

Проработка мелкой анимации в After Effects, работа со скриптами и программой Lottie.

Разработка прототипов.

Проектирование пользовательского опыта.

Построение композиции и использование сетки в её проектировании.

Подбор шрифтов и работа с типографикой.

Создание адаптивов.