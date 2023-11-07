CelestiGlo

Привет, меня зовут Вадим, и я рад начать свою карьеру фрилансера в различных областях. 😊 Да, я новичок в мире фриланса, но у меня есть практический опыт, полученный во время учебы в институте. Я сделал все скучные и бесполезные лабы, так что я должен понимать вас на сто процентов💡. Изучаю новые направления, не сижу на месте.

Ключевые навыки и умения:

Копирайтинг ✍️

Монтаж видео 🎬

🧪🔬 Лабораторные работы

📚📖 Контрольные работы

📊🖥️ Презентации

📝📄 Отчеты

📚📖 Учебные задания

📔📒 Домашние задания

🎓📚 Учебные проекты

Техническое обслуживание системы ⚙️

И другие направления

Образование:

- Степень бакалавра в области информационных технологий

- Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 🎓

Личные качества:

- Дружелюбный 😃

- Ответственный подход к работе 🧐

- Понимание 🤝

- Честный 🤲

- Творческий подход 🎨