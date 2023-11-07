CelestiGlo

Привет, меня зовут Вадим, и я рад начать свою карьеру фрилансера в различных областях. 😊 Да, я новичок в мире фриланса, но у меня есть практический опыт, полученный во время учебы в институте. Я сделал все скучные и бесполезные лабы, так что я должен понимать вас на сто процентов💡. Изучаю новые направления, не сижу на месте.
Ключевые навыки и умения:
Копирайтинг ✍️
Монтаж видео 🎬
🧪🔬 Лабораторные работы
📚📖 Контрольные работы
📊🖥️ Презентации
📝📄 Отчеты
📚📖 Учебные задания
📔📒 Домашние задания
🎓📚 Учебные проекты
Техническое обслуживание системы ⚙️
И другие направления
Образование:
- Степень бакалавра в области информационных технологий
- Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 🎓
Личные качества:
- Дружелюбный 😃
- Ответственный подход к работе 🧐
- Понимание 🤝
- Честный 🤲
- Творческий подход 🎨