Люблю любую новую работу. Всегда в поиске интересного. Статьи, заметки, аналитика, стихи, проза, редактура, корректура... - готова к обсуждение всех предложений в этой области. Также вместе со своей командой могу предложить полный цикл работы над любым журнально-газетным проектом. От концепции до воплощения в жизнь.

Немного о себе ))

Имею очень большой опыт по редактуре, корректуре, написанию статей как авторских, так и рекламных. Тематики, в которых я работаю, самые разнообразные. Есть опыт копирайтерства и PR. Достаточный опыт в научной области: литературоведение, журналистика, культурология, психология. Вся остальная интересующая информация в личной беседе.

С удовольствием отредактирую или напишу статью, если будут такие предложения. Впрочем, откликнусь на любые варианты ))

Также при наличии спроса могу написать книгу как на предложенную тему, так и на свои.

Если заинтересовались, пишите в приват.