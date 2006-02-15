Cemen_Freelancer

Я работаю в сфере аудио (озвучка, обработка, транскрибация(аудио в текст) разные эффекты и многое другое. Всё это дёшево и качественно.

Здраствуйте, я фрилансер работающий в сфере аудио.

Что я умею:

Транскрибировать (переводить аудио в видео).

Обрабатывать аудио (удалять шумы, украшать голос и т.д.)

Могу озвучивать текста и обрабатывать мои записи

Могу накладывать эффекты на аудио, склеивать, вырезать слова паразиты, вздохи, а о э и м и другие ненужные звуки.

Могу запикать или удалить маты с аудио.

И другое.

Выполняю работу в срок.

Делаю всё по доступной цене.

Результат всегда качественный.

Я общительный и вежливый человек (по мнению моего окружения).

1. Небольшой опыт во фрилансе.