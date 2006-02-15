Cemen_Freelancer

Семён Cemen_Freelancer

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я работаю в сфере аудио (озвучка, обработка, транскрибация(аудио в текст) разные эффекты и многое другое. Всё это дёшево и качественно.

Здраствуйте, я фрилансер работающий в сфере аудио.

Что я умею:

  • Транскрибировать (переводить аудио в видео).
  • Обрабатывать аудио (удалять шумы, украшать голос и т.д.)
  • Могу озвучивать текста и обрабатывать мои записи
  • Могу накладывать эффекты на аудио, склеивать, вырезать слова паразиты, вздохи, а о э и м и другие ненужные звуки.
  • Могу запикать или удалить маты с аудио.
  • И другое.
Мои преимущества:

  • Выполняю работу в срок.
  • Делаю всё по доступной цене.
  • Результат всегда качественный.
  • Я общительный и вежливый человек (по мнению моего окружения). 

Мои недостатки:

   1. Небольшой опыт во фрилансе.