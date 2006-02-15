Cemen_Freelancer

Я работаю в сфере аудио (озвучка, обработка, транскрибация(аудио в текст) разные эффекты и многое другое. Всё это дёшево и качественно.
Здраствуйте, я фрилансер работающий в сфере аудио.
Что я умею:
- Транскрибировать (переводить аудио в видео).
- Обрабатывать аудио (удалять шумы, украшать голос и т.д.)
- Могу озвучивать текста и обрабатывать мои записи
- Могу накладывать эффекты на аудио, склеивать, вырезать слова паразиты, вздохи, а о э и м и другие ненужные звуки.
- Могу запикать или удалить маты с аудио.
- И другое.
- Выполняю работу в срок.
- Делаю всё по доступной цене.
- Результат всегда качественный.
- Я общительный и вежливый человек (по мнению моего окружения).
1. Небольшой опыт во фрилансе.
Я против войны в Украине!