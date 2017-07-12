Требуется высоко нагруженный парсер на node.js Парсить надо асинхронно и много) После парсинга данные загружать в БД. Больше подробностей в скайпе.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется профессионал в области PHP/MySql для помощи в написании скрипта: Скрипт работает следующим образом: На него приходят пост запросы в которых содержится JSON. Средний вес json 3-5 кб. Мерил завая в обычный текстовый файл)) Сори если не так)) Так ...Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
В общем требуется парсить все события БК и записывать их в БД MySql на удаленном сервере. Софт должен уметь работать через прокси. Обновлять информацию в БД необходимо будет раз в 2-3 секунды. (макс 10) Софт необходимо разработать на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
В общем требуется парсить все события БК и записывать их в БД MySql на удаленном сервере. Софт должен уметь работать через прокси. Обновлять информацию в БД необходимо будет раз в 2-3 секунды. Пишите свои цены и предложения.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Баннер будет на тему создания сайтов. ТЗ к баннеру смотреть на картинке.Наружная реклама26 заявокЗакрыт6 лет назад
Общая картина: есть много бк, соответственно там куча матчей. Нужна информация о каждой ставке на каждый матч Ддя примера возьмем марафон и фонбет Заходим в раздел лайв и извлекаем полный список матчей со ссылками на матчи, разделенный ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад