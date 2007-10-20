Дизайн, верстка, HTML+CSS+PHP+MySQL.

Портфолио:

Закончены:

www.orel-news.ru - PHP+MySQL

www.admorel.ru - дизайн, верстка, PHP+MySQL

www.dialcard.ru - PHP+MySQL

В разработке:

www.region57.ru/index.php - дизайн (пиксельная графика), верстка, PHP+MySQL

www.region57.ru/granit/index.php - - дизайн, верстка, PHP

Есть ещё пара специфичных проектов с базами данных на PHP+MySQL, но они на закрытых серверах.

Владею английским.

Делаю по возможности быстро, оплата - безнал или WM.