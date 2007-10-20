Дизайн, верстка, HTML+CSS+PHP+MySQL.
Портфолио:
Закончены:
www.orel-news.ru - PHP+MySQL
www.admorel.ru - дизайн, верстка, PHP+MySQL
www.dialcard.ru - PHP+MySQL
В разработке:
www.region57.ru/index.php - дизайн (пиксельная графика), верстка, PHP+MySQL
www.region57.ru/granit/index.php - - дизайн, верстка, PHP
Есть ещё пара специфичных проектов с базами данных на PHP+MySQL, но они на закрытых серверах.
Владею английским.
Делаю по возможности быстро, оплата - безнал или WM.
Действие аккаунта приостановлено!