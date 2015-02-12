Меня зовут Кириллова Марина. Живу и работаю в городе Чита. Произвожу фотосъемку как в домашних условиях, на улице, так и в студии. Пишу статьи для различных информационных ресурсов ( Сайты, блоги, социальные сети) а так же журналов. Есть опыт в написании статей на темы : политика, медицина, строительство, автомобилестроение, детство, и другие. Не боюсь сложных тем. Занимаюсь ведением и администрированием брендовых групп в социальных сетях. Есть хороший опыт в администрировании форумов, сайтов и других ресурсов. Заключаю договора как юридическое лицо или работаю частно. Принимаю заказы на работу тайного покупателя.

Имею средне - специальное образование - экономист бухгалтер, в данный момент получаю высшее педагогическое образование ( естественные науки - заочно 4 курс) Есть сертификат фотографа. Рассматриваю разные варианты сотрудничества. Не боюсь взяться за новую работу. Очень легко и быстро обучаюсь.