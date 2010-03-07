Работаем с группой переводчиков из 3 человек (английский, немецкий, туркменский, итальянский(родной)).

Все с филологическим образованием. Используем лучшие электронные словари и носители.

Ответственность, качество.

Также могу предложить услуги фотографа. Фотообработка, фотоотчет, поиск фото, дизайн.

Рерайт , копирайт.

Отношусь к работе серьезно. Выполняю в назначенные сроки.