Работаем с группой переводчиков из 3 человек (английский, немецкий, туркменский, итальянский(родной)).
Все с филологическим образованием. Используем лучшие электронные словари и носители.
Ответственность, качество.
Также могу предложить услуги фотографа. Фотообработка, фотоотчет, поиск фото, дизайн.
Рерайт , копирайт.
Отношусь к работе серьезно. Выполняю в назначенные сроки.
Портфолио
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