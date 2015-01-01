CercandoilVero

Старкова Анна
28 летВО: переводчик английского языка;
Дополнительное образование: парикмахер-модельер;
На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками.Имею оффлайн опыт работы с такими сферами как
торговля и маркетинг, перевозки, салонный бизнес,
переводы, управление, политика.В сфере фриланса занимаюсь написанием статей и переводами.
Работаю в различных направлениях, включая новости и аналитику.
Люблю неординарные темы.
Опыт работы в онлайн-копирайтинге — 1 год,
Также есть не один год опыта периодического создания текстов оффлайн,
включая спичрайтинг.Мои переводы не нуждаются в коррекции и редактировании — они полностью готовы к размещению.Дополнительные качества:
- постоянное стремление к развитию и самообразованию;
- ответственный и добросовестный подход к работе;
- креативность и способность видеть вещи с нестандартной точки зрения;
- легкая обучаемость;
- дипломатичность.