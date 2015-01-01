CercandoilVero

Анна CercandoilVero

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Старкова Анна 

28 летВО: переводчик английского языка;

Дополнительное образование: парикмахер-модельер;

На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками.Имею оффлайн опыт работы с такими сферами как

торговля и маркетинг, перевозки, салонный бизнес,

переводы, управление, политика.В сфере фриланса занимаюсь написанием статей и переводами.

Работаю в различных направлениях, включая новости и аналитику.

Люблю неординарные темы.

Опыт работы в онлайн-копирайтинге — 1 год,

Также есть не один год опыта периодического создания текстов оффлайн,

включая спичрайтинг.Мои переводы не нуждаются в коррекции и редактировании — они полностью готовы к размещению.Дополнительные качества:

  • постоянное стремление к развитию и самообразованию;
  • ответственный и добросовестный подход к работе;
  • креативность и способность видеть вещи с нестандартной точки зрения;
  • легкая обучаемость;
  • дипломатичность.