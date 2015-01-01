CercandoilVero

Старкова Анна

28 летВО: переводчик английского языка;

Дополнительное образование: парикмахер-модельер;

На высоком уровне владею русским, украинским и английским языками.Имею оффлайн опыт работы с такими сферами как

торговля и маркетинг, перевозки, салонный бизнес,

переводы, управление, политика.В сфере фриланса занимаюсь написанием статей и переводами.

Работаю в различных направлениях, включая новости и аналитику.

Люблю неординарные темы.

Опыт работы в онлайн-копирайтинге — 1 год,

Также есть не один год опыта периодического создания текстов оффлайн,

включая спичрайтинг.Мои переводы не нуждаются в коррекции и редактировании — они полностью готовы к размещению.Дополнительные качества: