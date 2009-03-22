На срок работы с сайтом не смотрите. несколько лет не пользовался аккаунтом. Начал работать с 09.10.08

Образование:

Одесский государственный медицинский университет - 2001-2007.Специальность - неврология.

Курсы немецкого языка института Гёте (Одесский Баварский дом) (2000-2003 год)

курсы французского языка фр. альянса (2001-2003 года)

Спец. Школа №10, лингвист. уклон (англ, фр.) 1999-2001 гг.

Гимназия №36 (Россия, г.ростов-на-Дону) лингвист. уклон (англ) 1991-1999 классы

Опыт работы гидом-переводчиком -3 года (сезонно, в туристический сезон),

2 года работы синхронным переводчиком на конференциях (в осн. медицинских).

Английский - пофессиональный уровень (fluent). Технический, литературный перевод.

Хорошее знание английской медицинской терминологии

Немецкий, французский - уверенный разговорный уровень.

Опыт работы журналистом, редактором/корректором 2 года

Есть опыт написания фантастических рассказов. Публиковался в журнале ProLife