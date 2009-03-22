На срок работы с сайтом не смотрите. несколько лет не пользовался аккаунтом. Начал работать с 09.10.08
Образование:
Одесский государственный медицинский университет - 2001-2007.Специальность - неврология.
Курсы немецкого языка института Гёте (Одесский Баварский дом) (2000-2003 год)
курсы французского языка фр. альянса (2001-2003 года)
Спец. Школа №10, лингвист. уклон (англ, фр.) 1999-2001 гг.
Гимназия №36 (Россия, г.ростов-на-Дону) лингвист. уклон (англ) 1991-1999 классы
Опыт работы гидом-переводчиком -3 года (сезонно, в туристический сезон),
2 года работы синхронным переводчиком на конференциях (в осн. медицинских).
Английский - пофессиональный уровень (fluent). Технический, литературный перевод.
Хорошее знание английской медицинской терминологии
Немецкий, французский - уверенный разговорный уровень.
Опыт работы журналистом, редактором/корректором 2 года
Есть опыт написания фантастических рассказов. Публиковался в журнале ProLife
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