Продажник с 6-и летним опытом, занимаюсь озвучкой

Добрый день, Уважаемые соискатели.

Я буду полезен для тех, кто хочет продать свой товар, а также обладаю приятным, артистичным голосом и могу озвучивать видео и ролики.

Есть опыт работы телемаркетолога (5 лет), руководитель отдела телемаркетинга (2 года), всего в продажах я около 8 лет. По счастливой случайности приобрел опыт съемок в короткометражных фильмах и озвучке этих фильмов.

Считаю своими преимуществами: ответственность, креативный подход к работе и хорошие коммуникативные навыки.

Необходима подработка в которой будут задействованы мои навыки и умения.

Если Вы ищите именно такого специалиста, пишите. Буду рад сотрудничеству.

С Уважением, Лукин Кирилл.

8(968)4626794