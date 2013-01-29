Cervelat

Алексей Каргин Cervelat

 
36 летРоссия/Саранск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3d моделирование и визуализация

Зd художник визуализатор.

Создание и анимация игровых моделей.

Предметное моделирование и визуализация.

Знание пакетов:

-3d max,

-Cinema 4d,

-ZBrush,

-After Effect.

3ds Max
Портфолио
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3D-графика
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