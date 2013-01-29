3d моделирование и визуализация
Зd художник визуализатор.
Создание и анимация игровых моделей.
Предметное моделирование и визуализация.
Знание пакетов:
-3d max,
-Cinema 4d,
-ZBrush,
-After Effect.
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Портфолио
- Скульптинг персонажа378 просмотров
- Помещение230 просмотров
- Кружки228 просмотров
- Девушка202 просмотра
- Скейтборд2118 просмотров
- Немного природы246 просмотров
- Комната157 просмотров
- Комната152 просмотра
- Скульпт257 просмотров
- Человек-скорпион3892 просмотра
- Комната271 просмотр
- Черепок208 просмотров
3D-графика
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