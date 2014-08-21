Копирайтинг, написание любых видов текстов и наполнение сайтов.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

- Копирайтинг для описания товаров, фильмов и прочего контента до 500 знаков без пробелов. 1.5 - 3$ .

- Рерайтинг. 1 - 3$ за 1000 знаков без пробелов.

- Описание для главной страницы либо описание компании. 5 - 15$ .

- Тексты под каждый раздел сайта. 4 - 7$ .

- Тексты для акций. 5 - 10$ .

УСЛОВИЯ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

.Поиск нужных изображений, их публикация вместе с текстом на сайте и html либо BBCode разметка (оформлени), влияет на цену и обговаривается.

.По желанию оптимизирую текст под ключевые слова.

.Делаю скидка от 3% до 20% на проекты цена которых превышает 100$, на проекты общее количество знаков превышает 10000.

.Если вы не нашли нужную вам услугу в вышеперечисленных, стоимость также обговорим отдельно.

.Отвечу на любые интересующие вас вопросы.

.Работаю по предоплате либо квартально.

.Сроки обговариваются изначально.

.Уникальность текста проверяется по средством программы Advego.

.Постоянно нахожусь на связи во время работы над вашим заказом.

.Возможные способы оплаты: WebMoney, Яндеx деньги, перевод, Master Card.