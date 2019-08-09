Senior iOS Developer

Март 2017 — по настоящее время2 года 6 месяцевБанкГлавный экспертiOS ApplicationsМай 2016 — март 201711 месяцевОТГСанкт-ПетербургMobile Team LeadРуководство отделом мобильной разработки (Android/iOS)Март 2016 — май 20163 месяцаОТГСанкт-ПетербургiOS DeveloperРазработка iOS приложений.Сентябрь 2015 — февраль 20166 месяцевiPoleCatСевастопольИнформационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать ещеiOS DeveloperРазработка iOS приложений.Февраль 2015 — август 20157 месяцевOysterLabsГорячий Ключ, www.oysterlabs.comИнформационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать ещеiOS DeveloperРазработка iOS приложений.Март 2014 — декабрь 201410 месяцевNIX SolutionsХарьков, www.nixsolutions.comИнформационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать ещеiOS/OS X DeveloperРазработка iOS и OS X приложений.Август 2013 — февраль 20147 месяцевZPProgrammersХарьковИнформационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать ещеiOS DeveloperРазработка iOS приложений.