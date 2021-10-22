Разработка чат-ботов

Доброго времени суток! Меня зовут, Александр.

Я занимаюсь разработкой чат-ботов на платформе Smart Sender

Разрабатывал ботов в BotHelp, SendPulse, Zenedu.

При работе со мной Ты получишь:

Бесплатную консультацию

Реализацию бота под задачи бизнеса

Создание мини-лендинга для входа в чат-бот

Интеграция с вебинарной комнатой или платежной системой

Подключение Telegram, Messenger, WhatsApp, Instagram, VK, Skype

Как следствие:

Снижение нагрузки

Автоматизация процессов

Больше свободного времени

Обращайся в бота-помощника за портфолио и информацией https://clc.to/jarvis

За подробностями обращаться в телеграм https://clc.to/aleksandr_cs