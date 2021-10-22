Разработка чат-ботов
Доброго времени суток! Меня зовут, Александр.
Я занимаюсь разработкой чат-ботов на платформе Smart Sender
Разрабатывал ботов в BotHelp, SendPulse, Zenedu.
При работе со мной Ты получишь:
Бесплатную консультацию
Реализацию бота под задачи бизнеса
Создание мини-лендинга для входа в чат-бот
Интеграция с вебинарной комнатой или платежной системой
Подключение Telegram, Messenger, WhatsApp, Instagram, VK, Skype
Как следствие:
Снижение нагрузки
Автоматизация процессов
Больше свободного времени
Обращайся в бота-помощника за портфолио и информацией https://clc.to/jarvis
За подробностями обращаться в телеграм https://clc.to/aleksandr_cs