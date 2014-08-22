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Александр Черкасов
Ch_gur
Ch_gur
37 лет
Россия
/
Москва
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Опытный дизайнер с художественным вкусом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Amedisse
128 просмотров
Иллюстрации
120 просмотров
Логотип Детский дворик
397 просмотров
Логотип Workout
175 просмотров
Логотип КССС Варяг
213 просмотров
Логотип Семейный очаг
672 просмотра
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