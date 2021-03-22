Парсеры\Спамеры\Чекеры\Регеры и т.д.
Приветствую всех
Я занимаюсь программированием уже более 3 лет и предоставляю следующие услуги:
- Парсинг данных (Сбор любой информации на нужном Вам сайте. Например сбор цен, описание товара, сбор аудитории и т.д.)
- Автопостинг (Автоматическое написание заданных сообщений на сайты, в блоги, микроблоги, социальные сети и т.д)
- Спамер (Массовая рассылка чего-либо и кому-либо и т.д.)
- Авторегеры (Автоматическая регистрация аккаунтов на любом ресурсе)
- Чекеры (От анг. - проверить. Например проверка базы почт на их валидность)
А так же автоматизация всех действий в браузере, которые только возможны
Цена работы зависит сугубо от объёма заданной работы и ваших пожеланий
По всем вопросам пишите в телеграм @Your_eternal_friend