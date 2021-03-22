Парсеры\Спамеры\Чекеры\Регеры и т.д.

Приветствую всех

Я занимаюсь программированием уже более 3 лет и предоставляю следующие услуги:

- Парсинг данных (Сбор любой информации на нужном Вам сайте. Например сбор цен, описание товара, сбор аудитории и т.д.)

- Автопостинг (Автоматическое написание заданных сообщений на сайты, в блоги, микроблоги, социальные сети и т.д)

- Спамер (Массовая рассылка чего-либо и кому-либо и т.д.)

- Авторегеры (Автоматическая регистрация аккаунтов на любом ресурсе)

- Чекеры (От анг. - проверить. Например проверка базы почт на их валидность)

А так же автоматизация всех действий в браузере, которые только возможны

Цена работы зависит сугубо от объёма заданной работы и ваших пожеланий

По всем вопросам пишите в телеграм @Your_eternal_friend