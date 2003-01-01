Chameleon83

Константин Chameleon83

 
40 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Визуализация интерьера/экстерьера

Образование:

01.09.2003-15.07.2009 гг. -Полтавский Национальный технический университет им. Ю. Кондратюка.

Факультет: Архитектурный

Специальность: Дизайн архитектурной среды и градостроительства

Квалификация: Архитектор-дизайнер

Диплом специалиста

01.09.1999-01.07.2003 -Миргородский государственный керамический техникум им. М.В. Гоголя

Специальность: декоративно-прикладное искусство. Художник

Технические навыки:

3ds Max+VRay; AutoCAD; CorelDraw, Adobe photoshop, умение рисовать от руки.

Услуги: Дизайн интерьера. Визуализация общественных и жилых помещений/экстерьера. Дизайн и визуализация выставочных стендов

AutoCADCorelDRAW3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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