Визуализация интерьера/экстерьера
Образование:
01.09.2003-15.07.2009 гг. -Полтавский Национальный технический университет им. Ю. Кондратюка.
Факультет: Архитектурный
Специальность: Дизайн архитектурной среды и градостроительства
Квалификация: Архитектор-дизайнер
Диплом специалиста
01.09.1999-01.07.2003 -Миргородский государственный керамический техникум им. М.В. Гоголя
Специальность: декоративно-прикладное искусство. Художник
Технические навыки:
3ds Max+VRay; AutoCAD; CorelDraw, Adobe photoshop, умение рисовать от руки.
Услуги: Дизайн интерьера. Визуализация общественных и жилых помещений/экстерьера. Дизайн и визуализация выставочных стендов
Портфолио
- Кухня "Делюкс"190 просмотров
- Гостиная "Делюкс"190 просмотров
- Спальня Коттедж202 просмотра
- Спальня "Делюкс"227 просмотров
- Гостиная Коттедж163 просмотра
- Кухня Коттедж166 просмотров
- Спальня/ванная комната139 просмотров
- Гостиная128 просмотров
- Кухня-гостиная151 просмотр
- Чердак-мастерская1128 просмотров
- Ванная Мирта164 просмотра
- Картинная галерея272 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
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