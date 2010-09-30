Все работы делаю своими руками ....
Делаю интернет-магазины на базе Joomla +VirtueMart
Самые лучшие, красивые и продуманные интернет-магазины на самой лучшей связке Joomla +VirtueMart
Если вам нужна деталь, модуль, скрипт,
плагин для Вашего супер-Магазина, то вы зашли куда нужно .
Пишите в пишите -стучите, чем смогу помогу !
А если не помогу то дам дельный совет совершенно БЕСПЛАТНО!
Портфолио
- Dmc211 просмотров
- Главная страничка138 просмотров
- Жемчуг Крыма188 просмотров
- Чирк229 просмотров
- Свободный мир187 просмотров
- Dvd колекиця163 просмотра