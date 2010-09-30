Все работы делаю своими руками ....

Делаю интернет-магазины на базе Joomla +VirtueMart

Самые лучшие, красивые и продуманные интернет-магазины на самой лучшей связке Joomla +VirtueMart

Если вам нужна деталь, модуль, скрипт,

плагин для Вашего супер-Магазина, то вы зашли куда нужно .

Пишите в пишите -стучите, чем смогу помогу !

А если не помогу то дам дельный совет совершенно БЕСПЛАТНО!