CharkinVadim

Верстка сайтов по макету и ТЗ + Контент менеджер (наполнение сайта)

Здравствуйте, занимаюсь версткой сайтов по макету или уникальный дизайн по вашему ТЗ. Так же занимаюсь landing page на WordPress, информационные сайты и блоги(установкой на хостинг и админ панелью не занимаюсь)

Дополнительно могу помочь в наполнении интернет-магазинов и сайтов контентом.

От меня вы можете ждать качественной и дотошной работы и полное выполнение вашего заказа.

Буду рад сотрудничать со всеми, хорошего всем дня!