Charli1979

Лужецкая Наталья Геннадиевна
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (962) 138-22-83
Проживание г. Брянск
Дата рождения 19.05.1979
Замужем
Образование
Основное
- 2002 г. - 2005 г. — Жезказганский Университет им. О.А. Байконурова, Естествознания/ информатик (заочно)
- 1996 г. - 2001 г. — Жезказганский Университет им. О.А. Байконурова,
Горный/ горный инженер
· 2009 г. — НОУДО «Учебный центр» Администрирование и поддержка MSWindows Server
- 2010 г.– 2012 г. — WEB-дизайн, Брянский государственный технический институт
05.2011 – по настоящее время, ГАУЗ «МИАЦ»
ведущий программист
Вёрстка, обслуживание сайтов больниц. Обработка статей и наполнение информацией, дизайн, обработка шаблонов.
11.2008 – 05.2011, ООО «Гарант-Сервис-Брянск»
специалист по работе с клиентами
Обслуживание программы Гарант:установка, обновление, устранение неисправностей. Работа с людьми: консультирование, заключение договоров, удержание базы клиентов. Работала с
электронно-цифровыми подписями: установка сопровождающего ПО, установка
цифровых подписей.
06.2002 - 06.2008, ТОО "N'Com+" Казахстан
начальник системного отдела
Продажа, обслуживание: выявлениенеисправностей, ремонт, модернизация ПК. Установка и обслуживание ПО. Работа с людьми: консультирование, наработка базы клиентов.
Ключевые навыки
Целеустремлённая,любознательная, быстро обучаюсь.
Увлечения: большой теннис,фотография, компьютеры, проведение праздников.