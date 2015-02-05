Charli1979

Лужецкая Наталья Геннадиевна

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (962) 138-22-83

Проживание г. Брянск

Дата рождения 19.05.1979

Замужем

Образование

Основное

2002 г. - 2005 г. — Жезказганский Университет им. О.А. Байконурова , Естествознания/ информатик (заочно)

, Естествознания/ информатик (заочно) 1996 г. - 2001 г. — Жезказганский Университет им. О.А. Байконурова, Горный/ горный инженер

Повышениеквалификации/курсы

· 2009 г. — НОУДО «Учебный центр» Администрирование и поддержка MSWindows Server

2010 г.– 2012 г. — WEB-дизайн, Брянский государственный технический институт

05.2011 – по настоящее время, ГАУЗ «МИАЦ»

ведущий программист

Вёрстка, обслуживание сайтов больниц. Обработка статей и наполнение информацией, дизайн, обработка шаблонов.

11.2008 – 05.2011, ООО «Гарант-Сервис-Брянск»

специалист по работе с клиентами

Обслуживание программы Гарант:установка, обновление, устранение неисправностей. Работа с людьми: консультирование, заключение договоров, удержание базы клиентов. Работала с

электронно-цифровыми подписями: установка сопровождающего ПО, установка

цифровых подписей.

06.2002 - 06.2008, ТОО "N'Com+" Казахстан

начальник системного отдела

Продажа, обслуживание: выявлениенеисправностей, ремонт, модернизация ПК. Установка и обслуживание ПО. Работа с людьми: консультирование, наработка базы клиентов.

Ключевые навыки

Целеустремлённая,любознательная, быстро обучаюсь.

Увлечения: большой теннис,фотография, компьютеры, проведение праздников.