Работаю на Ваши положительные оценки и отзывы ;)

Дизайн

- .PSD исходник до 5 страниц сайта без верстки - от 80$

- с версткой HTML5+CSS3 (базовое SEO ядро) - от 120$

- баннер - от 10$

Под ключ (вопросы хостинга и домена обсуждаются индивидуально)

- сайты-визитки до 3 страниц - от 100$

- лендинг-пейдж - от 180$

Мои навыки:

PhotoShop CC - высокий уровень владения

Adobe Illustrator CC - базовый

HTML5/CSS3 - средний (если заказчик повышает планку - я беру несолько дней на освоение материала и его тестирование)

PHP/JQuery/JS - базовый

Есть опыт в:

- сайта-визитках, промо-сайтах, персональных блогах

- оформление форм форума, редизайн на готовых движках

- логотипах

- баннерах

- визитках (типография)

- флаерах (типография)

Заказчик всегда получает то, чего хочет, так как корректировки делаются во время выполнения, начиная с набросков будущей структуры сайта/дизайна. Не привык к шаблонам, всегда ищу интересные решения, если они заранее не продиктованы заказчиком.