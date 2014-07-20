Дизайн
- .PSD исходник до 5 страниц сайта без верстки - от 80$
- с версткой HTML5+CSS3 (базовое SEO ядро) - от 120$
- баннер - от 10$
Под ключ (вопросы хостинга и домена обсуждаются индивидуально)
- сайты-визитки до 3 страниц - от 100$
- лендинг-пейдж - от 180$
Мои навыки:
PhotoShop CC - высокий уровень владения
Adobe Illustrator CC - базовый
HTML5/CSS3 - средний (если заказчик повышает планку - я беру несолько дней на освоение материала и его тестирование)
PHP/JQuery/JS - базовый
Есть опыт в:
- сайта-визитках, промо-сайтах, персональных блогах
- оформление форм форума, редизайн на готовых движках
- логотипах
- баннерах
- визитках (типография)
- флаерах (типография)
Заказчик всегда получает то, чего хочет, так как корректировки делаются во время выполнения, начиная с набросков будущей структуры сайта/дизайна. Не привык к шаблонам, всегда ищу интересные решения, если они заранее не продиктованы заказчиком.
- Иконки121 просмотр
- Фан-форум Уилла Смита112 просмотров
- НaуХау типография127 просмотров