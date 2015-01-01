Charming_One

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Могу делать многое, разбираюсь во всё по чуть-чуть.

1.Углублённо знаю английский (upper-int.),

2.КДП, основы рекрутинга, подбора, расстановки, обучения и ротации персонала,

3.Работала контент-менеджером, владею основами графического дизайна (PSh), на худой конец - могу написать сайт на несложных платформах,

4.Опыт работы в ветеринарной индустрии - 5.5 лет, консультирую по вопросам диетологии животных

5.Начитанная и эрудированная персона, могу писать заказные статьи (ветеринария, психология, медицина (педиатрия, терапия)) в т.ч о детях, семейных конфликтах

6. Приму на заказ написание дипломных (у самой красный), курсовых, сочинений для школоло и пр.

7.Могу консультировать по вопросам миграции, владею юридическим базисом (миграционный, семейный, гр-пр)