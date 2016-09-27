Желаю твОрить и вытвОрять :-)

Пришла сюда из декрета, соскучилась по работе, желаю творить и вытворять, ну и заработать заодно :-), готова рассмотреть ваши предложения. Коротко о себе: экономист, банковский стаж 12 лет, не считая декрета. Готова к обработке фотографий, написанию статей и чего-то еще, пока не поняла, может быть кто-то подскажет мне направление :-). Есть хорошие организаторские способности, собрать, придумать, провести мероприятие....готова попробовать себя в написании сценариев к мероприятиям.