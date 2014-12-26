https://pamyatniki-nsk.ru/ сайт ритуальных услуг в данном случае сейчас требуется продвижение сайта на территории Новосибирской области в дальнейшем в планах сетка сайтов
Поисковые системы (SEO)20 заявок
Закрыт
8 лет назад
https://pamyatniki-nsk.ru/ сайт ритуальных услуг в данном случае сейчас требуется продвижение сайта на территории Новосибирской области в дальнейшем в планах сетка сайтов
http://coins-store.ru/ http://gzor.ru/ http://gamazon.ru/ Нужно создать сайт наподобие этих (но без доп разделов и будет всего 3-4 игры)
Нужна шапка как на этом лэндинге legendary-ferrari.ru/ только по другим часам и с небольшими доработками (нужно добавить телефон, график работы, кнопку по заказу звонка, в общем мелочи) Все это нужно будет ...