Chaze

Дмитрий Chaze

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создать сайт

    http://coins-store.ru/ http://gzor.ru/ http://gamazon.ru/ Нужно создать сайт наподобие этих (но без доп разделов и будет всего 3-4 игры)

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шапка для одностраничника

    $22

    Нужна шапка как на этом лэндинге legendary-ferrari.ru/ только по другим часам и с небольшими доработками (нужно добавить телефон, график работы, кнопку по заказу звонка, в общем мелочи) Все это нужно будет ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад