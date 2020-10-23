Диктор. Озвучка Вашего текста, видеоролика, проекта.
Приветствую! Меня зовут Денис, я - начинающий диктор, готов озвучить любой Ваш проект.
Преимущества моих работ:
Вы получаете обработанный, очищенный и готовый к использованию аудио файл.
Работаю с качественным оборудованием и лицензионным ПО.
Нужно для заказа:
Необходимо прислать текст, расшифровать сокращения (если имеются). Пожелания по настроению/подаче/темпу.
Указать ударения в словах заглавной буквой (имён, названий организаций и пр.)
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