Диктор. Озвучка Вашего текста, видеоролика, проекта.

Приветствую! Меня зовут Денис, я - начинающий диктор, готов озвучить любой Ваш проект.

Преимущества моих работ:

Вы получаете обработанный, очищенный и готовый к использованию аудио файл.

Работаю с качественным оборудованием и лицензионным ПО.

Нужно для заказа:

Необходимо прислать текст, расшифровать сокращения (если имеются). Пожелания по настроению/подаче/темпу.

Указать ударения в словах заглавной буквой (имён, названий организаций и пр.)